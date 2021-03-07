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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da kadınlardan 8 Mart kutlaması

- Fransa’da kadınlardan 8 Mart kutlaması

-Kutlamadan görüntüler

( PARİS ) PARİS

Yumurta Kadın Cinayetleri Kadın Hakları Başkent Cinayet 


- Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere bir araya geldi. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Göstericiler, meydana kurdukları stantlar ile dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik baskı ve şiddeti kınayarak, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Göstericiler, ellerinde kadınların birçok alanda haklarının eşit bir şekilde verilmediğine ilişkin yazıların olduğu pankartlar taşıdı. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken göstericiler, bunun başlıca nedeninin suçlulara gerekli cezaların verilmemesi olduğunu ifade etti.
Meydanda kurulan stantlarda göçmen kadınlar, geldikleri ülkelerdeki kadın hakları sorunlarını dile getirdi. Bazı stantlarda ise kadınlar, kendi ülkelerinin müziklerini çalarak dans etti. İki kadın grubu arasında yumurtalı kavga Gösteriler sırasında bazı kadın grupları arasında anlaşmazlık çıktığı görüldü.
Aşırılık yanlısı kadın grubunun meydana girmesini engellemek isteyen başka bir kadın grubu arasında önce sözlü daha sonra yumurtalı kavga çıktı.
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