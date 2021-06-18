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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: 'Yediğin tokat nasıldı?'

- Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: 'Yediğin tokat nasıldı?'

Macron'un ziyaretinden detay

İlkokul Öğrencisi Denetimli Serbestlik Kamu Görevi Hapis Cezası Öğrenciler 

-Macron'un öğrenci ile diyaloğundan detay

( PARİS ) - Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: "Yediğin tokat nasıldı?" PARİS

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesinde ziyaret ettiği ilkokulda öğrencilerden birinin kendisine yönelttiği, "Yediğin tokat nasıldı?" sorusuna, "Hoş değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız" şeklinde yanıt verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesinde yer alan Poix-de-Picardie kasabasındaki bir ilkokulu ziyaret etti. Fransız kanalı BFM tarafından yayınlanan görüntülere göre bir öğrenci konuşmak için elini kaldırdıktan sonra Macron'a, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Soruya gülümseyerek cevap veren Macron, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" dedi.
Ne olmuştu? Macron'a geçtiğimiz 8 Haziran’da Drome bölgesindeki ziyareti sırasında 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası talep etmiş, Valence Mahkemesi Tarel'i 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca Tarel hakkında hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı almış, Tarel’i kamu görevinden men etmişti.
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