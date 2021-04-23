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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Fransa’da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi

- Fransa’da hükümetin işsizlik sigortası reformu protesto edildi

Protestolardan detay

( PARİS ) PARİS

Protesto Geri Çekilme Başkent Hükümet İşsizlik Maaşı 


- Fransa’da birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti. Fransa’da başkent Paris dahil birçok kentte sendikalar ve işçi kuruluşları, hükümetin işsizlik sigortası reformunu protesto etti. Paris’te binlerce kişi sokaklara dökülerek, işsizlik sigortası reformunun iptal edilmesini talep etti. Kültür ve tiyatro sektöründe çalışan 1 milyondan fazla kişiye çalışmadıkları dönemde ödenen işsizlik ücretlerinde kesinti yapılmasına ve işsizlik maaşı ödenen sürenin kısaltılmasına neden olacak yasanın geri çekilmesi için yürüyen protestocular, mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmaya çalıştı. Sendika temsilcileri, bugünkü gösterilerin kamu sektörü için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde protestoların yanı sıra grevler de yapılacağını ifade etti.
Öte yandan işsizlik maaşı süresinin kısaltılması ve işsizlik ücretinde kesinti yapılmasına ilişkin yasanın 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmesi planlanıyor.
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