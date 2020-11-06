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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka

- Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka

Fransa'da test görüntüleri

( PARİS ) - Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekor- Son 24 saatte 60 bin 486 yeni vaka PARİS

Rekor Hastane Lyon Sayılar 


- Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 60 bin 486 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Fransa’da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarındaki rekorlara bir yenisi eklendi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 60 bin 486 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 661 bin 853’e ulaştı. Bugün tespit edilen günlük vaka ile Mart ayından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 405 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 39 bin 865’e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 948’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 825 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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