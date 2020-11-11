- Fransa’da Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 102. yıl dönümü



- Birinci Dünya Savaşı’nın 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermesinin 102. yıl dönümü için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önderliğinde tören düzenledi.

Korona virüs dünya çapında yayılma devam ederken Fransa, Birinci Dünya Savaşı’nın 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermesinin 102. yıl dönümünü özel koşullarda kutluyor. Birinci Dünya Savaşı’na son veren 1918 tarihli Ateşkes Antlaşmasını anma töreninde sınırlı sayıda sivil ve asker sayısı katıldı.

Tören, Paris'te bulunan Zafer Takı önünde kurulan platformda gerçekleştirildi.

Törende, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşı sona erdiren ateşkesi anmak için Meçhul Askerin Mezarı'na çelenk koydu. Macron, tören nedeniyle hem 1. Dünya Savaşı hem 2. Dünya Savaşında hayatını vatana feda eden askerleri onurlandırdı. Champs-lysées’de her yıl büyük katılım ve renkli kutlamalarla gerçekleştirilen geçit töreni ise bu sene korona nedeniyle iptal oldu. Salgın nedeniyle kutlamalara katılamayan halk, televizyonlarda törenin canlı yayını izledi.



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