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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da birçok kentte 'küresel güvenlik' yasası protestosu

- Fransa’da birçok kentte 'küresel güvenlik' yasası protestosu

-Paris’teki protestolardan görüntüler

( PARİS ) - Fransa’da birçok kentte "küresel güvenlik" yasası protestosu PARİS

Sivil Toplum Kuruluşu Yasa Tasarısı Dokunulmazlık Hapis Cezası İfade Özgürlüğü 


- Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere yaklaşık 20 kentte gazeteci sendikaları öncülüğünde halk sokaklara dökülerek, "küresel güvenlik" yasasını protesto etti. Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasasına tepkiler devam ediyor. Söz konusu yasa ile gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılması yasaklanacak. Başta başkent Paris olmak üzere yaklaşık 20 kentte gazeteci sendikalarının öncülüğünde halk sokaklara dökülerek, yasayı protesto etti. Başkentte bulunan Trocadéro Meydanı’nda Sarı Yelekliler, Fransız Komünist Partisi, İşçinin Gücü Sendikası, Genel İş Sendikası ve birçok sivil toplum kuruluşu ve medya kuruluşundan binlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler, yasayı ifade özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirerek, yasanın geri çekilmesi çağrısında bulundular. Protestocular ellerinde, "Demokrasi karanlıkta ölür ”, "Silahlarınızı indirin, telefonlarımızı indireceğiz", "Kamera hiç kimseyi öldürmedi" ve "Küresel güvenlik, tamamen dokunulmazlıktan başka bir şey değil” yazılı pankartlar taşıdı. Dün akşam mecliste kabul edilen tartışmalı yasa tasarısı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. İnsan Hakları Ligi Ulusal Ofis Üyesi Arie Alimi yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünün yavaş yavaş gerilemesinden endişe duyuyoruz. Bu da bir polis devletine yol açıyor" dedi.
Gazeteci sendikaları, ise Ceza Kanunu ve 1881 Basın Özgürlüğü Yasası zaten kışkırtma suçlarını cezalandırırken, “korkutacak” yeni bir yasaya gerek olmadığını savunuyor. Sendikalar, "Polisin özgürce hareket ettiği ve istediklerini istediği yerde yaptıkları izlenimine sahibiz" dedi.

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