- Fransa’da bir grup çaldıkları iş makinası ile güvenlik kameralarını yıktı



- Fransa'nın Montbeliard kentinde bir grup şahıs, çaldıkları iş makinesiyle kentin güvenlik kameralarını birer birer yıktı. Montbeliard kentinin La Petit Hollande Mahallesi'nde bir grup şahıs, Hexagons inşaat alanından çaldıkları iş makinesiyle kentin güvenlik kameralarının bulunduğu direkleri birer birer yıktı. Kimliği belirsiz grup, yakın zamanda mahalleye yerleştirildiği öğrenilen güvenlik kameralarını yıktıktan sonra çaldıkları iş makinesini ateşe vererek kayıplara karıştı. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırganları arama çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları paylaşımlarda, grubun hükümet tarafından çıkarılmak istenen "küresel güvenlik" yasasını güvenlik kameralarını yıkarak protesto ettiğini iddia etti. Tartışmalı yasa tasarısı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.



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