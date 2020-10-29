Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

- Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

olay yeri

Armani Bıçaklı Saldırı Bild Akalan Saldırı 

-olaydan detay

( NİCE ) NİCE

- Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı