- Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

- Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.
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