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- Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede - Polisten protestoculara gazlı müdahale
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede - Polisten protestoculara gazlı müdahale

- Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede - Polisten protestoculara gazlı müdahale

Polis ve göstericiler arasında arbede

( PARİS ) - Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede- Polisten protestoculara gazlı müdahale PARİS

Politika Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Sağlık Çalışanları Hükümet 


- Fransa'da aşı karşıtlarının, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına karşı düzenlediği gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransa’da sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanması yasa tasarıları binlerce kişiyi sokaklara döktü. Başkent Paris başta olmak üzere birkaç farklı kentte düzenlenen gösterilerde hükümetin aşı politikaları protesto edildi. Paris’te yer alan Champs-Elysees Caddesi’nde polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Cadde trafiğe kapatılırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gare Saint-Lazare Tren İstasyonu yakınlarında da protestocuların bir polis motosikletini devirmesi sonucu tansiyon yükseldi. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşılanmanın sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini ve sağlık kartının 21 Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile olmak üzere iki aşamada günlük hayatta kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Olivier Veran da 15 Eylül'den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıklamıştı. Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak.
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