Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da 2020’de 97 kadın cinayeti - Karantinaya rağmen her 3 günde bir kadın cinayeti

- Fransa’da 2020’de 97 kadın cinayeti - Karantinaya rağmen her 3 günde bir kadın cinayeti

Kadın cinayeti protesto

( PARİS ) - Fransa’da 2020’de 97 kadın cinayeti- Karantinaya rağmen her 3 günde bir kadın cinayeti PARİS

Karantina Kadın Cinayeti Kadın Cinayetleri Sokağa Çıkma Yasağı Kadına Şiddet 


- Ortalama her 3 günde bir kadın cinayetinin yaşandığı Fransa’da 2020 yılında 97 kadın eşi veya sevgilisi tarafından öldürüldü. Fransa’da 2018 yılında 120, 2019 yılında ise 152 kadın cinayeti işlendi. Fransa’da 2019 yılı kadın cinayetinde “kara yıl” olarak adlandırılırken, ülke genelinde kadın cinayetleri 2020 yılında da devam etti. Dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, Fransa’da yıl boyunca karantina önlemlerinin alınmasına rağmen kadın cinayetleri işlenmesi endişeleri arttırdı. Dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Fransa kadın cinayetleri ile sarsıldı. Ülkede 2020 yılında 97 kadın cinayeti işlendi. Ortalama 3 günde bir kadın cinayetinin işlendiği Fransa'da öldürülen kadınların yaşlarının 15 ile 92 arasında. Yapılan incelemelere göre, kadınları öldüren şahısların yüzde 32.8’i cinayetin ardından intihar etti. Kurbanların yüzde 49.1'inin daha önce şiddet gördüğüne yönelik herhangi bir makama başvuruda bulunmadığı tespit edildi. Sokağa çıkma yasağında kadına şiddet arttı Fransa’da 2020 yılında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin önceki yıllara göre düşüş gözlemlense de sokağa çıkma yasaklarının ve karantina önlemlerinin sık sık ilan edilmesine rağmen ülkede kadın cinayeti kaydedilmesi endişelendiriyor. Salgın sürecinde, özellikle sokağa çıkma yasağı döneminde kadına şiddet artarken, bu şiddetin hane dışına çıkmaması ve kadınların karakola gitmekte güçlük çekmesi sebebiyle verilerin gerçeğin altında kaldığı düşünülüyor. Özellikle sokağa çıkma sürecinde şiddet uygulayan eş ve sevgilileri ile aynı evde kalan kadınların dışarı çıkmaya cesaret edememesi asıl sayıların daha fazla olabileceği anlamına geliyor. Fransa yeni yıla cinayetle girdi Öte yandan, 2021 yılının ilk cinayeti 3 Ocak’ta yaşandı. 19 yaşında bir genç, 16 yaşında olan sevgilisini ve 40 yaşındaki sevgilisinin annesini öldürüp polise teslim oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Boşandığı eşini öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini öldürüp intihar etti
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı