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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Fakir ülkelere Covid-19 aşısı bağışlanmalı”

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Fakir ülkelere Covid-19 aşısı bağışlanmalı”

-Macron’un konuşması

( PARİS ) PARİS

Teknoloji Dolar Milyar Dolar Başkent 


- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G20’ye gönderdiği konuşmasında, yıl sonuna kadar kullanıma hazır olacak Covid-19 aşısının bir kısmının fakir ülkelere bağışlanması çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da başladı.
Zirveye video mesaj yolu ile konuşma yollayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısına ve dağıtımına değindi. Macron, “Yıl sonuna kadar Covid-19 aşısı kullanıma hazır olacak. Artık daha büyük bir mücadelemiz olacak, bu aşının herkes için ulaşabilir olması gerekli” ifadelerini kullandı. Aşıyı sadece önde gelen zengin ülkelerin edineceği ve normal hayata döneceği bir durumun yaşanmaması gerektiğini belirten Macron, aşıların bir kısmının fakir ülkelere bağışlanması yönünde çağrıda bulundu. Öncelikli olarak zengin olan ülkelere değil aciliyeti olan ülkelere aşı ulaştırılması gerektiğini savunan Macron, “4,9 milyar dolar büyüklüğünde fon oluşturuldu, fakat daha fazlası lazım. Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmesi doğrultusunda öncelikli ihtiyacı olanlara yardım ulaştırılmalı” dedi.
Fakir ve gelişmekte olan ülkelere bilgi ve teknoloji paylaşımı da yapılması gerektiğini vurgulayan Macron, bu ülkeler ile ilaç ve teknoloji lisansı paylaşımı yapılması gerektiğini ifade etti.

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