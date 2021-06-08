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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat şoku

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat şoku

olay yeri

Kalaba Gesi 

-Saldırı anı

( PARİS ) PARİS

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Tain-l'Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, bir kişi tarafından tokatlandı. Adı açıklanmayan saldırgan, bariyerlerin arkasında bekleyen halkla selamlaşmak amacıyla kalabalığa yaklaşan Macron’un elini tutup aniden tokat attı. Saldırganın Macron’a tokat atarken “Kahrolsun Macron” dediği öğrenildi. Macron’u tokatlayan kişi ve ona eşlik eden bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın 28 yaşında Drôme sakini olduğu belirtildi.
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