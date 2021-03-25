Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları, Libya hükümeti ile görüştü

- Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları, Libya hükümeti ile görüştü

yapılan açıklama

Genel Seçimler Basın Toplantısı Dış Politika Toplantı Hükümet 

-ortak basın toplantısı

( TRABLUS ) TRABLUS

- Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni kurulan kabinesiyle Fransa, Almanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Libya’nın yeni hükümetiyle diyalog kurmak amacıyla başkent Trablus'a geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian , İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Ulusal Birlik Hükümet Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesi ile bir araya geldi. Bakanlar Libyalı yetkililerle görüştüğü ardından açıklamalarda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Son bir yılda Libya'nın dış politikasında ilerleme kaydedildi. Libya halkının iradesiyle ateşkes ve gerçek bir barışa varılabilecek. Ülkedeki yabancı kuvvetlerin ve milislerin çekilmesi, yaklaşan seçimlere hazırlık için ön koşuldur. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle Libya hükümetine yanında durduğumuzu gösteriyoruz” dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, bu yılın sonunda yapılması beklenen Libya genel seçimlerinin daha önce açıklandığı gibi zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, AB ülkelerinin Libya istikrarını desteklediğini ve Libya’nın Akdeniz ve Sahel bölgesi için önemli olduğunun altını çizdi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, “Fransa ve Almanya ile düzenlediğimiz ziyaretin hedefi, Libya’nın ekonomik olarak toparlanmasına, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına, ülkedeki koşulların yeniden iyileşmesine ve Libya halkı için sosyal koşullarının korunmasına sağlamak " ifadelerini kullandı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu ve 26 bakandan oluşan yeni hükümetin, 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesine kadar ülkeyi yönetmesini bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement