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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi

Fotokapana taş atan kadın

Parmak 

-Fotokapanın kaydettiği diğer görüntüler

( AYDIN )- Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki... Kimse ne yaptığını anlayamadı AYDIN

- Aydın’da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Kadının taş atması fotokapan tarafından anbean kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevkiindeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapana taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı. Kadının bu davranışına ise kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
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