Fotoğraf çekinirken bir anlık dikkatsizlik canından etti

--Ambulans ve itfaiye gelişi

--Kadının yakınlarından görüntü

--Parktan detay

--Denizde çalışma görüntüsü

--Cesedin çıkartılması

--Cenaze aracının gitmesi



( ANTALYA )- Antalya'da metrelerce yükseklikten kayalıklara düşen kadın hayatını kaybetti- Talihsiz kadının cansız bedeni 3 saat sonra çıkartılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu ANTALYA



- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre fotoğraf çekinmek için poz verdiği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni 3 saat sonra çıkartılırken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fotoğraf çekinmek için surlarda poz veren 49 yaşındaki Serap Naktürk, dengesini kaybedip metrelerce yükseklikteki falezlerden aşağı düştü. Naktürk’ün olay yerinde bulunan ailesi itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından kadının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasından sonra 49 yaşındaki talihsiz kadının cesedi, deniz polisi ve itfaiye tarafından Antalya Yat Limanı’ndan çıkartılarak adli tıp kurumuna sevk edildi. “Çığlık sesleri duyduk” Olayı gördüğünü iddia eden vatandaş Damla Burak, “ Arkadaşlarımla aşağıdaki kayalıklarda oturuyorduk. Sonra fotoğraf çekinirken aşağıya biri düştü. Ardından çığlık sesleri duyduk. Birisinin onun fotoğrafını çektiğini gördük. ” dedi.

(EA-



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