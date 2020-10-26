Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü

- Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü

OLAY YERİ

Jandarma İnşaat Alanı Cenaze Gesi Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİNDEN KALDIRILAN CENAZE

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Türkmen uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olay, Malkara Organiza Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden ahşap ve metal üretim tesisi inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oraz S. (33) isimli Türkmen uyruklu işçi, çalışma esnasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, forkliftin altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (HT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement