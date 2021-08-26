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Forex operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Forex operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Forex operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Adreste arama yapılması

Operasyon Kazancı Akalan Altın Ağrı Merkez 

-Adliyeye sevk görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Siber forex operasyonunda yakalanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde, izinsiz olarak forex faaliyetleri yürütenlere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda kurdukları çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileri vasıtasıyla vatandaşlara ulaşmak ve yatırım yapmaya yönlendirmek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri ve bu mağduriyetle oluşan haksız kazancın paravan şirketlere aktardıkları tespit edilen şüpheliler yakalanmıştı. Gözaltına alınan 20 kişi, emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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