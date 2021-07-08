Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Foça'daki yangının etrafı çevrildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Foça'daki yangının etrafı çevrildi

Foça'daki yangının etrafı çevrildi

Ekiplerin çalışmalarından detay ve genel görüntü

Bild Yangın Ormanlı Şiddetli Rüzgar Helikopter 

-Alevlerden detay ve genel görüntü
-Söndürme çalışmalarından araç, helikopter ve uçak görüntüsü

( İZMİR )- Foça'da hava kararmasına rağmen ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor İZMİR

- İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının etrafının çevrildiği ve tehlike arz etmediği bildirildi.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan çalışmalar sonlandırılırken, ekiplerin karadan gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı. İddiaya göre yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi. Etrafı çevrildi, tehlike arz etmiyor 4 saatten uzun süredir devam eden yangın saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısmen parlamaların olduğu alanda ekipler arazözler ve itfaiye araçları ile karadan müdahalelere devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan çalışmalar sonlandırıldı. Ekiplerin kararan havaya rağmen alevlerle mücadelesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a