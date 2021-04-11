Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Enkazı çıkarma anları

( İZMİR ) İZMİR

İnsansız Hava Aracı Uçak Enkazı Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri Uçak Enkazı 


- İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot, paraşütle denize atlayarak kurtulurken, uçağın enkazını bulabilmek için bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi, uçak enkazını kaldırdı. İzmir'de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi ise uçağının enkazını bulabilmek için bölgeye geldi. Uçak enkazı, bugün tek parça halinde kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement