Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar devam ediyor

Foça'da düşen uçağın ardından çalışmalar devam ediyor

OLAY YERİ DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( İZMİR -DRONE-TOPLU) İZMİR

İnsansız Hava Aracı Kırım Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri Helikopter 


- İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.İzmir'de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Yarbay Hakan Eryılmaz Ege Üniversitesi Hastanesine, Albay Ahmet Kendir Foça Devlet Hastanesine sevk edildi ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Kaza kırım ekibi çalışmalara devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement