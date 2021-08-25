Foça’da ‘cüruf depolama alanının’ kaldırılması için eylem yaptılar

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Foça ilçesinde bulunan cüruf depolama alanının çevre kirliliğine ve orman yangınlarına neden olduğunu ileri süren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bölge sakinleri, muhtarlar ve çevrecilerin katılımı ile eylem düzenlendi.

Düzenlenen eylemin ardından cürufların bölgeden kaldırılması için imza toplandı. İzmir’in Foça ilçesi, Ilıpınar Mahallesi'nin Gölyüzü mevkiindeki cüruf depolama alanı doğaya zarar verip, orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yöre halkı, çevreciler ve muhtarlar tarafından eylem düzenlendi.

Aliağa’da bulunan sanayi tesislerinden çıkan cürufların Aliağa ile Foça sınırlarındaki ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin içinde kaldığını gün geçtikçe cürufların arttığını belirten eylemciler duruma tepki gösterdi. Mahalle muhtarlarından tepkiler yağdı Ilıpınar Gölyüzü mevkiinde son bir ayda 3 kez yangın çıktığını belirten Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ercan, 6 Nisan Cumartesi günü çıkan yangının yaklaşık 48 saat sürdüğünü hatırlatarak, “Bu nasıl bir iştir. Gencelli, Ilıpınar, Yeni Foça, Kozbeyli dumanlar altındadır” diyerek tepkisini dile getirdi. "Son zamanlarda çıkan yangınların cüruf alanından kaynaklandığını düşündüğümüz için burada toplanmış bulunmaktayız" diyen Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı ise, “Cüruf alanının kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cürufların zehir saçmakta olduğunu ileri süren Kozbeyli Mahallesi Muhtarı Arif Güler de, “Bu cüruf zehir saçmakta ve görsel anlamda da zaten kötü görünmekte. Araziye, suya, toprağa zarar vermekte. Cüruf alanlarının mümkünse buradan kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bizim burada yaşadığımız yaklaşık 10’uncu yangın diyerek tepkisini dile getiren Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Veli Kaynak ise, “Genelde cüruf sahasının içinde çıkan yangınlar ormanımıza sıçramamıştı. Bu sefer büyük bir alan yandı ve köyümüze 500 metre kala yangını durdurmayı başardık. Biz bu cürufu bu alanda istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Cüruf alanının kapatılması için toplanan imzanın ardından eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı.

