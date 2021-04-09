Foça'da askeri eğitim uçağı düştü



- İzmir’in Foça ilçesinde, askeri eğitim uçağının düşerek kaza kırıma uğramasının ardından sağ olarak kurtulan pilotlar hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre İzmir’de, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1T eğitim uçağı bugün saat 10.40 sularında Foça ilçesinde düştü. Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşen uçak kaza kırıma uğradı. Öte yandan eğitim uçağının düşmesinin ardından iki pilot sağ olarak kurtuldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı” açıklamasını yaptı.Öte yandan, sağ olarak kurtulan pilotlar Yarbay Hakan Er Yılmaz ve Albay Ahmet Kendir, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.Düşen askeri eğitim uçağının neden düştüğü araştırılıyor.



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