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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Foça'da askeri eğitim uçağı düştü

Foça'da askeri eğitim uçağı düştü

bölgedeki hareketlilik

Kırım Eğitim Uçağı Askeri Eğitim Helikopter 

-Yetkililerden görüntü
-helikopterden görüntü
-olay yeri
-kurtartılan pilottan görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İZMİR -3) İZMİR

- MSB: "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."
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