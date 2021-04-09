Foça'da askeri eğitim uçağı düştü

-Yetkililerden görüntü -helikopterden görüntü -olay yeri -ekiplerden görüntü -kurtarılan şahsın taşınması -detaylar
( İZMİR -KURTARILAN PİLOTUN GÖRÜNTÜSÜ) İZMİR
- MSB: "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."
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