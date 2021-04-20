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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Foça Belediyesinin yerlerinden ettiği yaşlı kadınlar yardım bekliyor

Foça Belediyesinin yerlerinden ettiği yaşlı kadınlar yardım bekliyor

-Konteynerden detaylar

Yaşlı Kadın Yaşam Mücadelesi Irak 

--Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Foça ilçesinde, yaşadıkları konteynerleri belediye tarafından 20 kilometre mesafede başka bir yere taşınan iki kadın, kendilerine söz verildiği halde 3 aydır susuz, ilgisiz yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.
Foça ilçesinde yaşayan ve gidecek yerleri olmayan Nefise Boğatimur (65) ve Filiz Doğan'ın (56) yaşadığı iki ayrı konteyner, iddiaya göre 3 ay önce Foça Belediyesi tarafından kaldırıldı. Konteynerler, su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiine götürüldü. Buraya yerleşen kadınlar, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. Yalnız yaşayan ve arkadaş olan iki kadın, belediyeden verilen sözün yerine getirmesini istedi. "3 ayı geçkin zamandır oyaladılar" Konteynerde yaşayan, akrabalarından ve kardeşlerinden ayrı yaşayarak hayatını yalnız devam ettiren Filiz Doğan da, mağdur olduklarını, rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı için çalışamadığını söyledi.

Doğan, "Biz buraya Foça'dan geldik. Yaklaşık 3 ay önce Foça Belediyesi kendi araçları ile bizi buraya taşıdı. 'Siz buraya yerleşin biz sizin elektriğinizi de suyunuzu da bağlayacağız. Burada oturun, sizi kimse rahatsız etmez' denilerek bize yer gösterdi. Bütün eşyalarımızı kendi araçları ile taşıdılar. Buraya yerleştik fakat 3 aydır ne elektrik ne su yok, çok mağdur durumda bırakıldık. Bizi aylardır oyalıyorlar" dedi.
Belediyenin defalarca kapısını çaldıklarını söyleyen, bulaşık yıkayarak, hurda toplayarak ve temizliğe giderek geçimini sağlayan Nefise Boğatimur da, vatandaşların yardımıyla alınan konteynerde ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Boğatimur, "Elektriğimiz, suyumuz yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çok mağdur durumdayım, her şeyim eksik" diyerek yardım istedi. (ET-HG-NT-Y)
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