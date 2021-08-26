Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada

- Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada

hortum anı

( FLORIDA ) FLORIDA

Su Kamera Cep Telefonu 


- ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında aynı anda çıkan en az 2 su hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı. ABD'nin Florida eyaletine bağlı North Redington Beach'te aynı anda en az 2 su hortumu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, su hortumları görenleri şaşırttı. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor. ABD'deki Michigan Gölü'nde 2012 yılında aynı anda 9 su hortumu görülmüştü.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı