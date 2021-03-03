Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Florida’da evin garajında timsah bulundu

- Florida’da evin garajında timsah bulundu

Timsahın garajdan çıkarılması

Uzunlu Misyon Timsah Akalan Irak 

-Timsahın ekipler tarafından yakalanması
-Detaylar

( FLORIDA ) FLORIDA

- ABD’nin Florida eyaletinde bir evin garajında yaklaşık 2 metre uzunluğunda timsah bulundu. ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde, bir kadın evindeki garaj kapasını yaklaşık 10 dakika açık bırakınca içeriye timsah girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Bursaspor: 1 Fenerbahçe: 1 Maç SonucuBursaspor: 1 Fenerbahçe: 1 Maç Sonucu
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı