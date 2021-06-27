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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Florida’da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi

- Florida’da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi

Enkazda kurtarma çalışmaları

( FLORIDA ) FLORIDA

Basın Toplantısı Toplantı Çökme 


- ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 5'e yükseldi. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da Perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, kurtarma ekiplerinin bir kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 5’e yükseldiğini söyledi.

Cava, "Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarına devam etmek ve tüm canları kurtarmak" dedi.
Kayıp olan kişi sayısının 159 olduğu belirtilirken binanın çökmesinin nedeni henüz bilinmiyor.
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