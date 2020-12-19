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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Flamingolar tuzla sulak alanına akın etti

Flamingolar tuzla sulak alanına akın etti

flamingolardan detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

Flamingo Pelikan Kırlangıç Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 


- Bodrum ile Milas kara yolu üzerinde bulunan tuzla sulak alanına flamingolar akın etti. Bu yıl erken gelen yüzlerce flamingo sürüsünün gün batımındaki görüntüleri göz kamaştırdı.Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar bu yıl koruma altında bulunan Tuzla sulak alanına erken geldi. Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanında gün batımında görsel şölene sahne oldu. Bodrum’a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı. Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı, flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.
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