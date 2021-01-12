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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Fiyatlar yükseldi sıvıya yağ hırsızlığı arttı

Fiyatlar yükseldi sıvıya yağ hırsızlığı arttı

Hırsızların bir eve girip motor çalma görüntüsü,

Polis Market Akalan Kamera Hırsız 

-Hırsızların bir marketten sıvıyağ çalma görüntüsü,
-Hırsızların yakalandığına ait görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili polis operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. Yükselen sıvı yağ fiyatlarının ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anlara ait güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir depoda bulunan motosikletin dışarı çıkarılarak, götürülmesi ve bir marketin önünde bulunan 2 adet 5 kilogramlık yağ bidonun çalınması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Y, İ.H.A, İ.H.N.K, M.Ç ve H.Ö isimli şahısları gözaltına alırken, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi (AD-SD-
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