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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Fiyatı dudak uçuklatıyor ama talebi azalmıyor

Fiyatı dudak uçuklatıyor ama talebi azalmıyor

Kazandan ve ürünün pişirilmesi

Hastalık Etiler Bağışıklık Sistemi Irak 

-Kazan içinden dutlardan detaylar
-Kavanozlara alınması ve paketlenmesi
-Bahçeden ve dut ağaçlarından detaylar
-Anne ve oğlundan röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta birçok hastalığa faydası nedeniyle şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta, kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor. Türkiye’de çok az bölgede yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı ‘yok’ satıyor. Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda belirli bir süre kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dut pekmezinin kilosu 300, reçeli ise 100 liradan satılıyor. Kahramanmaraşlı Neşnat ailesi, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutları yazın soğuk hava depolarına bırakıyor. Kasım ayında da yoğun ilgi nedeniyle dev kazanlar kurup urmu dut pekmezi ve reçeli üretiyor. Urmu dut pekmezi ve reçeli yapan Güldane Neşnat’ın (60) hazırladığı ürünler, oğlu Halil İbrahim Neşnat (35) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor. Şifa deposu Urmu dut, diğer dutlar gibi silkelenmeden ağaçtan tek tek elle toplanıyor. Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dutun ekşi bir tadı var. Antioksidan özelliği yüksek bir meyve olan urmu dut, vücuttaki zararlı etkenlerin, mikrobik etkenler, virüs, bakteri, hatta tümör ve kanser hücreleri gibi toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D Vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri, hatta demirle beraber bütün vitaminler, mineralleri ihtiva ettiği için bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde önem taşıyor. Kemik sağlığının korunmasında olduğu kadar yüksek kolesterol, tansiyon, şeker ve özellikle kansızlık hastalıklarının tedavisinde de etkili olduğu belirtiliyor. (HLL-
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