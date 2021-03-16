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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor

Fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor

Dalga detayları

( BALIKESİR )- Lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu BALIKESİR

Cenin Lodos 


- Kuzey Ege’de etkisini artıran lodos rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu. Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor. (EME-
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