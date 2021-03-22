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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına düştü

Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına düştü

Tabeladan görüntü

Polis Otobüs Durağı Nadan Zabıta Şiddetli Rüzgar 

-Yırtılan tabeladan görüntü
-Yere düşen tabela parçalarından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yırtılan tabelayı indirmesinden görüntü

( DENİZLİ ) -- Fırtınadan yırtılan dev tabela itfaiye tarafından aşağı indirildi DENİZLİ

- Denizli’nin en işlek caddesinde iş hanında bulunan işyerinin tabelası şiddetli rüzgar dolayısıyla yırtıldı. Kaldırımda bulunan vatandaşlar tabelanın düşeceğini son anda fark ederek altında kalmaktan kurtuldu. Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde iş hanında bulunan bir işyerine ait büyük tahta tabela şiddetli rüzgar neticesinde yırtıldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla banka sırasında ve otobüs durağında bekleyen vatandaşlar tabelanın düşeceğini fark etmesi sonucunda karşı kaldırıma geçtiler. Bir anda koparak düşen dev tabela parçaları otobüs durağının üzerine geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta, polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tabelanın düşmek üzere olan bir başka parçasını ise keserek aşağı indirdi. Tabelanın sağlamlığını kontrol eden itfaiye ekipleri yere düşen tabela parçalarını toplayarak kenara aldı. (SY-MB-Y)
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