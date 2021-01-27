Fırtınanın etkili olduğu Başkent'te vatandaştan halatlı önlem

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( ANKARA )- Ankaralı vatandaş devrilmesin diye ağacı halat ile bağladı ANKARA



- Ülke genelinde etkisini gösteren yağmur ve fırtına Başkent Ankara’da da etkisini gösterdi. Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilerleyen saatlerde yerini yağışa bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu anlarda bir vatandaşın bahçesindeki ağacın devrilmemesi için ağacı halatla balkonuna bağlaması dikkat çekti.



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