Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor

Fırtınanın ardından batan tekneler denizden çıkartılıyor

Denizden çıkartılan tekneler

Lyon Geçmiş Olsun İş Makinası Felaket 

-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Dikili ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada kıyıya çarparak batan balıkçı tekneleri denizden çıkarıldı. Büyük hasar meydana getiren fırtınada toplam 27 teknenin parçalanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca 18 teknenin büyük zarar gördüğü ve toplam zararın 2,5 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi. Dün sabah, saat 07.00'de başlayan ve saatte 120 kilometre hıza ulaşan karayel fırtınası sonrasında yaşanan felaketi anlatan Dikili Amatör Su Sporları Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, şu ana kadar 12 tekneyi çıkarttıklarını söyledi.

Ulukaya; "Parçalanan tekneler sobalık olmuşlar. Yani hiç kullanılamaz haldeler. Sadece motorları belki bir işlemden geçtikten sonra kullanılabilir. Maddi hasarımız 2 milyon liraya yakın. Hasarlı diğer teknelerimizde yaklaşık 500 bin liralık hasar var. Denizde bir iş makinası ile birlikte 3 balık adamı çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir fırtınaydı hepimize geçmiş olsun" dedi.
Bugün fırtınanın dinmesiyle birlikte teknelerin ve parçalarının büyük bölümü çıkartıldı. Balık adamlarında destek olduğu çalışmalar tüm gün sürdü. İzmir Milletvekili Hamza Dağ olay yerinde tekne sahiplerini ziyaret etti. Devlet desteği ile tekne sahiplerine yardım edileceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement