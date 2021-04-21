Fırtınada uçan çatının enkazı kaldırılıyor

-Etrafa saçılan parçalar detay -İtfaiye aracının detayı -Polislerden detaylar -Arşiv-
( GAZİANTEP ) GAZİANTEP
- Gaziantep’te, dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtınada çatısı uçan apartmanın etrafa saçılan enkazı kaldırılmaya başlandı. Olay dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede bulunan apartmanın çatısı çıkan fırtına sonucu karşı apartmana çarparak çocukların oyun oynadığı alana düştü. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken apartmanın etrafa saçılan parçaları sabah saatlerinde toplanmaya başlandı. Apartmanda İtfaiye ve AFAD ekiplerinin ise incelemesi sürüyor.
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