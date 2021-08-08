Fırtınada kopan tabela bir çocuk annesi kadını canından etti

-Cenazenin alınması detay

-Babanın çocuğunu teselli etmesi detay

-Cenaze aracı ayrılması detay



( ANTALYA )- Annesinin cenazesini almaya gelen genci, babası teselli etti ANTALYA



- Antalya’nın Alanya İlçesi’nde dün fırtınada işyerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan bir çocuk annesi kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan gelen genci ise babası morg önünde öperek teselli etti. Olay, Alanya İlçesi Türkler Mahallesi’nda dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede ailesi ile birlikte yürüyüş yapan Ayşegül Menki (45)’in üzerine fırtına dolayısı ile kopan bir tabela çarptı. Bir çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi ölümünün netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.

Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi. Cenaze Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı. Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

