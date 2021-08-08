Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Fırtınada kopan tabela bir çocuk annesi kadını canından etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Fırtınada kopan tabela bir çocuk annesi kadını canından etti

Fırtınada kopan tabela bir çocuk annesi kadını canından etti

Morg önünden detay

İlk Müdahale Hastane Kadın Doktor Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-Cenazenin alınması detay
-Babanın çocuğunu teselli etmesi detay
-Cenaze aracı ayrılması detay

( ANTALYA )- Annesinin cenazesini almaya gelen genci, babası teselli etti ANTALYA

- Antalya’nın Alanya İlçesi’nde dün fırtınada işyerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan bir çocuk annesi kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan gelen genci ise babası morg önünde öperek teselli etti. Olay, Alanya İlçesi Türkler Mahallesi’nda dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede ailesi ile birlikte yürüyüş yapan Ayşegül Menki (45)’in üzerine fırtına dolayısı ile kopan bir tabela çarptı. Bir çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi ölümünün netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.
Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi. Cenaze Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı. Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı