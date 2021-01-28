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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular

Fırtınada halatı kopan tekneyi dakikalarca elleriyle tuttular

Bekçilerin suya kapılacak teknenin halatlarını tutması

( SAKARYA )- Karadeniz’in dalgalarına teslim olacaktı, yardımına bekçiler koştu SAKARYA

Şiddetli Fırtına Karya Bild Uttu Irak 


- Sakarya'nın Karasu ilçesinde devriye atan bekçiler şiddetli fırtına sonucu halatı kopan tekneyi elleri ile dakikalarca kıyıda tutup sahibine teslim etti.Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde Sakarya Nehri ve Karadeniz'in buluştuğu noktadaki limanda dün gece şiddetli fırtına çıktı. Savrulan teknelerden bazılarının halatları koptu. Kıyıdan boşa çıkan tekneler, suda savrulurken yardıma bu sırada bölgede devriye atan bekçiler koştu. Bekçiler, halatı kopunca hareketlenen bir tekneyi görünce koşup halatları tuttular. Tekneyi kıyıya bağlı tutmak için dakikalarca halatı elden bırakmayan bekçiler, tekne sahibine durumu bildirdi. Bölgeye gelen teknenin sahibi, halatı limana bağlayıp tekneyi yeniden sabitledi. Bekçilerin bu hareketi vatandaşların takdirini kazandı.
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