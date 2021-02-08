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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fırtınada elektrik direkleri devrildi, çok sayıda mahallede elektrik kesildi

Fırtınada elektrik direkleri devrildi, çok sayıda mahallede elektrik kesildi

YIKILAN ELEKTRİK DİREKLERİ

Yüksek Gerilim Hattı Bild Yüksek Gerilim Elektrik Kesintisi 

-TRAFİĞE KAPATILAN YOL

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattını sağlayan yakın mesafede 2 adet demir direğin devrilmesi sonucu çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde Malkara’da kuvvetli fırtına etkili oldu. Malkara Küçük Sanayi Sitesi yolunda iki adet 20 metrelik yüksek gerilim hattından biri hurdaya çıkarılan kamyonun üzerine diğeri de tarlaya devrildi. Olay sonrası yaralanma yada can kaybının olmaması sevindirici karşılandı. Yol trafiğe kapatıldı Bölgeye giden TREDAŞ ekipleri elektriği keserek, arıza çalışması başlattı. Öte yandan direklerin yıkılması sonucu Küçük Sanayi Sitesi yolunda elektrik tellerinin yolda tehlike arz ettiği gerekçesiyle Camiatik Mahallesi Fethiye Özver Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok sayıda mahallenin elektriği kesildi Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu Malkara’nın kuzeybatısında kalan mahallerde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik elektrik kesintisinin ardından enerjinin Hayrabolu hattından verildiği bildirildi.
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