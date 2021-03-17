Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu

-Çatıdan görüntü

-Sahile vuran kaplumbağlardan görüntü

-Ekiplerin incelemesinden görüntü

-Saim Kanlı röportaj



( ANTALYA )- Alanya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, etkisini sabaha kadar sürdüren şiddetli fırtına sonrası ağaçlar ve evlerin çatıları zarar gördü. Fırtınayla birlikte sahile vuran 1’i ölü, 3 caretta caretta dikkat çekti. Alanya’da dün gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar süren şiddetli fırtına ve yağış, ağaçların dallarını kırdı ve bazı evlerin çatılarına zarar verdi. Kleopatra Plajı’nda ise fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği 1’i yavru 3 caretta caretta, sahile vurdu. Caretta carettaların 2’si yetkiler tarafından alınarak İncekum Sahili’ndeki güvenli bölgeye salınırken, yavru deniz kaplumbağası dalgalara dayanamayıp telef oldu. Telef olan yavru kaplumbağa ise belediye ekipleri tarafından alana gömülmek üzere sahilden alındı. “Yavru kaplumbağanın telef olduğunu tespit ettik” Sahildeki caretta carettaları inceleyen Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı, duyarlı vatandaşların kendilerine haber verdiğini söyledi.



Kanlı, “Bugün sabah yağmurlu bir Alanya sabahında duyarlı vatandaşlarımız bizleri ve Doğa Koruma Müdürlüğü'nü arayarak deniz kaplumbağalarının sahile vurduğunu söyledi.



Bunun üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü ile birlikte geldik, onları aldık. Daha sakin bir denize bırakmak için aldık ancak bir tane yavru carettanın telef olduğunu anladık. Sağlığı için belediye veteriner işleri olarak sağlık durumlarına baktık, her hangi bir sağlık soruları yoktu. Onları normal deniz suyuna bıraktık. Bu dalgaların çok yüksek ve hırçın olmasından kaynaklı bu bölgede hayvanlar nefes alamadıkları için karaya vurup oksijen alamadıkları zaman böyle yaparlar. Dalga dindikten sonra tekrar denize girerler. Şimdi normal suya girdiler, yaşamlarına devam edecekler” dedi.





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