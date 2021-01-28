Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fırtınada batan tekneler vinç yardımıyla çıkartıldı

Fırtınada batan tekneler vinç yardımıyla çıkartıldı

-teknelerden görüntü

Sağanak Yağış Balıkçı Teknesi Nadan 

--Barınak görüntüsü
--Kooperatif başkanı ile röportaj
-- teknelerin çıkartılması
--detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya’yı etkisi altına alan fırtına Serikli balıkçıları vurdu ANTALYA

- Antalya’yı etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına Serikli balıkçıları da vurdu. Fırtına dindiğinde Boğazkent’e giden balıkçılar ırmakta batan teknelerle karşılaştı. Sabah saatlerinde gelen vinçlerle batan 3 tekneyi çıkartan balıkçılar barınak istedi. Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtınanın ardından verdiği zararlar açığa çıkmaya başladı.
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kumköy ve Boğazkent Mahallesi’nde balıkçıların ve özel teknelerin bağlı olduğu Boğazkent ırmağındaki barınak fırtınadan dolayı zarar gördü. Fırtınanın etkisi ile bazı özel ve balıkçı tekneleri bağlı oldukları kıyıdan sürüklenip battı. Balıkçılar, ekmek teknelerinin daha fazla zarar görmemesi için yetkililerden Boğazkent’e bir balıkçı barınağı yapılmasını talep etti. Oluşan fırtınada, ticari olmayan 3 tekne zarar gördü. “Burada bir balıkçı barınağı olması şart” Konuyla ilgili konuşan Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, “Burada bir balıkçı barınağı olması şart. Gelen sel ile bu duruma düştük. Burada balıkçı arkadaşlarım her gün tehlike yaşıyor. Serik Belediyesi elinden gelen yardımları bize yapıyor ama üstlerden beklediğimiz bir barınağımızın olması. Barınak olduğu zaman bu vatandaşlar hem ekmeğinin peşinde olacak hem de özel teknelerle rezil olmadan bir hayat sürecek” dedi.
“Barınak olunca hem biz hem halkımız mutlu olacak” Tek isteklerinin bir balıkçı barınağı olduğunu söyleyen Özkan Uysal, “Tek isteğimiz bir balıkçı barınağının olması. 2 gün içerisinde 3 tane özel tekne zarar gördü. Ticari balıkçı teknesi olanlar, teknelerinin başında sabahladı. Belediye başkanı sürekli bizi arayıp ne yapabileceğini soruyor. Biz de boğazın tehlike arz ettiğinden bahsettik. Boğazda bir çalışma yapıyor. Barınak olunca hem biz hem halkımız mutlu olacak” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement