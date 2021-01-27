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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fırtına ve yağmur Kuşadası’nda etkili oldu

- Fırtına ve yağmur Kuşadası’nda etkili oldu

yağmurdan, yollardan ve çevreden detaylı gör.

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-belediye ekiplerinin müdahalesinden gör.

( AYDIN ) Fırtına ve yağmur Kuşadası’nda etkili oldu AYDIN

- Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur Kuşadası’nda etkili oldu. Çevre yolunda oluşan su baskınları trafiğin aksamasına yol açarken, tekne ve yatların Kuşadası Körfezi’ne açılması yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından saat 02.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve fırtına Kuşadası’nda gece boyunca ve sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle kentin belirli noktalarında yer yer trafikte aksaklıklar yaşandı. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgâr nedeniyle tekneler ve diğer deniz araçlarının Kuşadası Körfezi’nden açılmaları yasaklandı. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle en büyük olumsuzluk çevre yolu üzerinde yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan çevre yolu zaman zaman araç trafiğine kapanma noktasına geldi. Otomobilleri yolda kalan vatandaşların yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yetişti. "Belediye ekipleri gece boyunca çalıştı" Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sonuç verdi. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar ve alınan önlemlerle sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Dün geceden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezinde ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Gece boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ve ASKİ ekipleri ile birlikte sahada olan ve halen çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, mahallelerde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. (ZH-OD-Y)
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