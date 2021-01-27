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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına ve yağmur çilek seralarını vurdu, işçiler küreklerle su tahliye etmeye çalıştı

Fırtına ve yağmur çilek seralarını vurdu, işçiler küreklerle su tahliye etmeye çalıştı

su altındaki çilek serası

Sağanak Yağmur Nadan 

-detaylar
-seranın parçalanmış naylonları
-üreticilerle röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle çilek seralarının örtüleri fırtınadan dolayı parçalandı, seraları su bastı. Antalya'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve yağmur, örtü altı üretime de zarar verdi. Aksu ilçesinde seralar ve ekili araziler sular altında kalırken Serik ilçesinde çilek seralarının naylon örtüleri fırtına sebebiyle parçalandı, sağanak yağmur seraların için suyla doldurdu. Üreticiler küreklerle seradaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Abdurrahmanlar mahallesinde örtü altı serada çilek üretimi yapan Hüseyin Tüfek,“ 3-4 gündür süren bu yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle seralarımız parçalandı." dedi.
(MD-
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