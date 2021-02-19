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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Fırtına ve soğuk hava balığı vurdu

Fırtına ve soğuk hava balığı vurdu

-Fırtına ve soğuk hava balığı vurdu

Balık Fiyatları Av Yasağı Kar Yağışı 

--Balık fiyatları tavan yaptı
--Bandırma Su ürünleri halinden görüntüler
--Balık çeşitliliğinden görüntüler
--Vatandaşlarla özel Röportaj
--Balıkçılarla özel röportaj

( BALIKESİR - ÖZEL)- Balık fiyatları tavan yaptı BALIKESİR

- Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle balık fiyatları adeta tavan yaptı. Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan fırtına ve soğuk hava balıkçıları da olumsuz etkiledi. Balıkesir’in Bandırma Su Ürünleri halinde de fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından dolayı ve Karadeniz’de av yasağının etkisiyle birlikte balık fiyatları tavan yaptı. Fiyatların yüksek olduğuna işaret eden Balıkçı Barış Yıldız, şunları kaydetti “Bir haftadır havalar çok sert gidiyor, karda yağınca havalarda soğuk olduğu için balık pek gelmiyor. Tezgahlarımıza Marmara yerli hamsisi gelmeye başladı.
Havalarla birlikte kilosu 50 liradan alıcısını buluyor. Vatandaşlarımız da genelde fiyatları makul olduğu için istavrit, sardalye, gümüş türü balıktan yana kullanıyorlar. Son günlerde havalar çok çetin geçmesine rağmen tezgahlarımızda, için istavrit, sardalye, gümüş, uskumru balıklarımız var. Fiyatlardan dolayı da sıkıntımız var, müşterilerimize fiyatların yüksekliğinden dolayı da balık satamıyoruz. Yalnız havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak. Büyük teknelerin de istavrit, çinekop, barbun, gümüş sardalye balıkları ile dönüyorlar Tezgahlarda havuz balıkları dediğimiz levrek ve çupra balıkları var. Havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak." ifadelerini kullandı. Bir haftadır süren soğuk hava ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçıların denize açılamaması Bandırma Balık Hali’nde tezgahların boş kalmasına sebep olurken, bu durum balık fiyatlarına zam olarak yansıdı.
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