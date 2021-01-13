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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına ve kapalı havaya uyanan Antalya'da öğlen saatlerinde deniz keyfi

Fırtına ve kapalı havaya uyanan Antalya'da öğlen saatlerinde deniz keyfi

sahilden görüntü

Sağanak Yağış Ziynet Eşyası Yağışlı Hava Şiddetli Yağış Güneşli Hava 

-denize girenler
-detaylar
-defineciler

( ANTALYA )- Dünyaca ünlü sahil fırtına sonrası tatilcilere ve definecilere kaldı ANTALYA

- Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve rüzgar, bugün öğle saatlerinde yerini güneşe bıraktı. Güneşin kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Güneşin ve sıcak havanın keyfini deniz manzarası ile çıkaran vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları ise dedektör yardımıyla kumsalda para ve ziynet eşyası aradı. Saatler ilerledikçe güneşli hava yerini tekrar yağışa bırakırken, vatandaşın deniz keyfi yarıda kaldı. Dün geceden itibaren etkili olan ve özellikle Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Alanya ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağarken Antalya'da bazı ağaçlar devrildi, camlar patladı.Öğle saatlerinden ibaren yağışlı hava yerine güneşe bırakınca vatandaşlar da soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Güneşe güvenip denize gren vatandaşlar kısa süreli de olsa socak havanın tadını çıkarırken kısa süre sonra yeniden başlayan yağmur sebebiyle keyifleri yarım kaldı. denize giren vatandaşların ardından yüksekliği 4 metrele kadar ulaşan dalgaların , tatilcilerin düşürdüğü ve sahile taşıyabileceği ziynet eşyaları için defneciler dedektörle sahili turladı. (ASE-
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