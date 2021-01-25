- Fırtına uyarısı ardından dev dalgalar kıyıyı böyle dövdü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kent için yapılan şiddetli fırtına uyarıların ardından Avcılar sahilde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Yetkililer tarafından kent için bugün şiddetli fırtına uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından fırtına etkisini göstermeye başladı.

Avcılar Sahil'de oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi bulduğu görüldü.

Fırtına etkisi ile denizin rengi de değişti. (MD-ZA-



loading...