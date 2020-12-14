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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Fırtına tekneleri karaya sürükledi

Fırtına tekneleri karaya sürükledi

karaya sürüklenen tekne gece görüntü

Yürüyüş Yolu Lodos Nadan 

-suların sahil yürüyüş yoluna yükselmesi
-tekne sabah karaya oturmuş detay görüntü

( MUĞLA )- Muğla’da etkili olan yağış ve fırtına Menteşe’nin Akbük sahilinde açıkta tonoza bağlı tekneyi halatlarını kopararak karaya sürükledi. MUĞLA

- Muğla’da iki gündür etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe’nin Akbük sahilinde gece saatlerinde şiddetini arttıran lodos, koydaki bazı tekneleri karaya sürükledi. Cuma gününden bu yana Muğla genelinde etkili olan yağış dün gece saatlerinde fırtınaya dönüştü. Yağış ile birlikte başlayan fırtına özellikle denizlerde sert eserken, Menteşe’nin Akbük sahilinde tekneler hasar gördü. Denizde boşlayan fırtına ve lodos sonrası Akbük sahilinin açığında tonoza bağlı lüks yelkenli yaklaşık 15 metrelik kotra teknesi tonozdan koparak sahile doğru sürüklendi. Küçük tekneler de fırtınadan nasibini alırken, denizde su seviyesi yükseldi. Akbük sahilinin kapalı bir koy olmasına rağmen 10 yıldır ilk defa böylesine sert fırtınanın yaşandığı Akbük sahilinde su seviyesinin yükselmesi ile koydaki yürüyüş yolu tamamen kapandı. (BT-Y)
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