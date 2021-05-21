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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Fırtına sonrası Ayvalık sahilindeki hasarın boyutları böyle görüntülendi

Fırtına sonrası Ayvalık sahilindeki hasarın boyutları böyle görüntülendi

Drone ile fırtınanın tekneleri batırdığı sahil

( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR

Hasar Tespit 


- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hem denizde hem de karada hayatı adeta felç etti. Onlarca tekneyi batıran, çatıları uçuran fırtına sonrasında Ayvalık sahili havadan drone ile görüntülendi. Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede onlarca tekneyi batıran fırtına sonrasında bölgede ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ayvalık merkezinde tur teknelerinin bağlandığı sahil havadan drone ile görüntülendi. Yaşanan olayın vahameti havadan böyle görüntülendi.
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