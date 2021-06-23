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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına sokakları savaş alanına çevirdi

Fırtına sokakları savaş alanına çevirdi

Devasa totemin araçların üzerine devrilmesinden görüntü

Mahsur Kaldı Alışveriş Kız Çocuğu Şiddetli Rüzgar Alışveriş Merkezi 

-Çatı uçmasından görüntü
-Mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasından görüntü
-Mahsur kalan vatandaş ile röp.
-Kız çocuğunun ağaca sarılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Bir çok noktada yangın, çatı, levha uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylar yaşanırken rüzgar nedeniyle kepenkleri kapatan işyeri sahipleri elektriklerin gitmesiyle mahsur kaldı. Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda kent adeta yıkıldı. Şehrin birçok noktasında ağaç yola ve araçların üzerine devrildi. Bir işyerine ait olan devasa büyüklükteki totem alışveriş merkezine ait otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Çoğu araç totemin devrilmesi sonucu hasar görürken bir araç totemin iki demir ayağının ortasında kalarak şans eseri hasar oluşmadı. Bir eve ait çatı ise yan tarafında bulunan bir iş yeri levhasının üzerine düştü. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent, elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü. Bir işyerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle kepenklerini kapatarak rüzgarın etkisini yitirmesini bekledi. Kepenklerin kapanmasının ardından elektriklerin gitmesiyle işyeri içerisinde bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen 2 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ayrıca sokak üzerinde ortadan kırılarak yola devrildi. Devrilen ağacı gören bir kız çocuğunun ise ağaca sarılması dikkatlerden kaçmadı. (FP-MB-
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