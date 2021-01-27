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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına minarenin külahını uçurdu

Fırtına minarenin külahını uçurdu

Camiden detay görüntü

Şiddetli Yağış Irak 

-Külahın yerde durmasından görüntü
-Minareden görüntü
-Vatandaş röp.
-NOT: MONTAJ TÜNEL

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan fırtına bir çok noktada hasar verirken bir caminin minaresindeki külahı yerinden sökerek uçurdu. Külahın düştüğü esnada şans eseri yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Denizli için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden olan fırtına, Tavas ilçesi Kızılcabölük Yukarı Mahalle Camisinin minaresindeki külahı devirdi. Külah, caminin bulunduğu yola şiddetli bir şekilde düştü. Yaşanan olay sonrası yolda kimse olmadığı için facianın önüne geçildi. Yerinden sökülen külah vatandaşların yardımıyla caminin yanına bırakıldı.
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